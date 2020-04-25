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    ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في اليابان الى 13468 شخص

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٨]

    طوكيو، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليابان بواقع 327 شخص خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الى 13468 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان والإدارات المحلية ان 344 شخص توفي من عدوى فيروس كورونا المستجد في البلد وتعافى من المرض 3181 مصاب وترخصوا وحالة 267 شخص ما زالت حرجة.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في اليابان الى 13468 شخص
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