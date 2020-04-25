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    إصابة 12 الف شخص بفيروس كورونا في باكستان

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣١]

    إسلام آباد، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 785 شخص خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الى 11940 شخص.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 253 شخص توفي من فيروس كورونا المستجد في البلد. وتعافى من المرض 2755 مصاب وترخصوا حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :إصابة 12 الف شخص بفيروس كورونا في باكستان
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