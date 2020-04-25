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    بلغاريا: 1234 إصابة بكورونا و54 وفاة

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    صوفيا، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلغاريا الى 1234 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مقر العمليات في البلاد ان العدد الإجمالى للإصابات حتى اللحظة ارتفع إلى 1234 إصابة و54 وفاة، أما حالات التعافى بلغت 197 حالة.

    يوجد 286 شخص في المستشفيات و41 منهم في وحدة العناية المركزة.

    AZERTAG.AZ :بلغاريا: 1234 إصابة بكورونا و54 وفاة
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