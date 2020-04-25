  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انخفاض حالات وفاة من كورونا في إيران

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    طهران، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الجارية، ارتفع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران مرة أخرى.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الايرانية انه تم تسجيل 76 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 5 آلاف و650.

    تعافى 68 الفا و193 مصاب تمام وترخصوا.

    قدمت دولة قطر 15 طنا من المساعدات الإنسانية لإيران، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية.

    جرت مكالمة هاتفية بين رئيس إيران وأمير قطر بشأن المكافحة ضد انتشار الفيروس التاجي.

    AZERTAG.AZ : انخفاض حالات وفاة من كورونا في إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠١]
    الرئيس المصري يشارك في اعمال القمة الافتراضية لقادة الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    بلغاريا: 1234 إصابة بكورونا و54 وفاة
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
    إصابة 12 الف شخص بفيروس كورونا في باكستان
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
    ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في اليابان الى 13468 شخص
    انخفاض حالات وفاة من كورونا في إيران