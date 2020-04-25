انخفاض حالات وفاة من كورونا في إيران

طهران، 25 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وفقا للمعلومات الجارية، ارتفع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران مرة أخرى.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الايرانية انه تم تسجيل 76 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 5 آلاف و650.

تعافى 68 الفا و193 مصاب تمام وترخصوا.

قدمت دولة قطر 15 طنا من المساعدات الإنسانية لإيران، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية.

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس إيران وأمير قطر بشأن المكافحة ضد انتشار الفيروس التاجي.