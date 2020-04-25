توقع فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المؤتمنة من جانب الصناديق الحكومية

باكو، 25 أبريل ، أذرتاج

جاء في بيان صدر عن البنك المركزي انه من المخطط فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المؤتمنة على حساب اموال صناديق الدولة.

ويفيد البيان أنه سيمكن من اعادة هيكلة القروض المقدمة من جانب منظمات الائتمان الى مرافق الاعمال الخاصة الناشطة في مجالات اقتصادية متأثرة بالجائحة حددتها وزارة الاقتصاد ضمن دعم اصحاب المشاريع المتأثرين بالجائحة ومن بينهم الاشخاص الطبيعية المشتغلة بريادة العمل تلك القروض التي تقدر جودتها لاول مارس العام الحالي مرضية والتي ستقدم الدولة اعانات لفوائدها.

كما يخطط فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المقدمة على حساب سناديق الدولة والمقدرة مرضية الجودة الى اول مارس العام الحالي لتمكين نحو 10 الاف رجل عمل من الاستفادة من التنزيلات والتسهيلات ضمن القروض التجارية البالغ حجمها مليار مانات المقدمة على حساب صندوق تنمية ريادة العمل.