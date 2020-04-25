  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توقع فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المؤتمنة من جانب الصناديق الحكومية

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    باكو، 25 أبريل ، أذرتاج 

    جاء في بيان صدر عن البنك المركزي انه من المخطط فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المؤتمنة على حساب اموال صناديق الدولة.

    ويفيد البيان أنه سيمكن من اعادة هيكلة القروض المقدمة من جانب منظمات الائتمان الى مرافق الاعمال الخاصة الناشطة في مجالات اقتصادية متأثرة بالجائحة حددتها وزارة الاقتصاد ضمن دعم اصحاب المشاريع المتأثرين بالجائحة ومن بينهم الاشخاص الطبيعية المشتغلة بريادة العمل تلك القروض التي تقدر جودتها لاول مارس العام الحالي مرضية والتي ستقدم الدولة اعانات لفوائدها.

    كما يخطط فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المقدمة على حساب سناديق الدولة والمقدرة مرضية الجودة الى اول مارس العام الحالي لتمكين نحو 10 الاف رجل عمل من الاستفادة من التنزيلات والتسهيلات ضمن القروض التجارية البالغ حجمها مليار مانات المقدمة على حساب صندوق تنمية ريادة العمل.

    AZERTAG.AZ : توقع فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المؤتمنة من جانب الصناديق الحكومية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٥‎]
    تخطيط خفض مستوى مخاطر القروض المقدمة الى منتجي المستلزمات والاجهزة الطبية
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ24 أبريل
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ23 أبريل
    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٢٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ 16 أبريل
    توقع فتح فرص اعادة هيكلة القروض التجارية المؤتمنة من جانب الصناديق الحكومية