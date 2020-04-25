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    سياسة


    عقد اجتماع القمة بصيغة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 25 أبريل ، أذرتاج 

    سيعقد اجتماع القمة في موضوع "نحن معا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 " المكرس لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر مؤتمر فيديو في 4 مايو في صيغة مجموعة الاتصال لمنظمة حركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف بصفته رئيسا للحركة.

    قال مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف إن لتعزيز التضامن الدولي وتعبئة جهود الدول والمنظمات الدولية اهمية كبيرة ولقيت مبادرة الرئيس الاذربيجاني تأييدا بالاجماع من جانب الدول الاعضاء لدى حركة عدم الانحياز.

    واضاف حاجييف أن اجتماع القمة سيشارك فيه قيادات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية.

    AZERTAG.AZ : عقد اجتماع القمة بصيغة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف
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