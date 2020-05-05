باكو، 5 مايو ، أذرتاج يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاما تاليا في 5 مايو. أفادت أذرتاج ان رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا افتتحت الاجتماع وقدمت جدول الاعمال الذي يتضمن 11 مسألة. وبين المسائل المدرجة في الاجندة مشاريع قانون في تعيين حكام المحكمة العالية وتعيين حكام محكمة باكو الاستئنافية وفي الاعفاء عن حكام عدد من المحاكم ايضا.

AZERTAG.AZ : لمجلس الوطني يعقد اجتماعا عاما

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