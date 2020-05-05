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    مولدوفا: أصيب 4248 وتوفي 133 شخص

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]

    كيشيناو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 133 شخص.

    قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 4248 مصاب ومنهم 227 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و520 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 1544 شخص.

    واجريت جهات معنية في البلد 21 ألف فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :مولدوفا: أصيب 4248 وتوفي 133 شخص
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