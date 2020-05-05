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    378 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد في مصر

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٦]

    القاهرة، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 378 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 6813 شخص.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 7 حالات وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 436 ومن بين القتلى طبيب مستشفى الحجر الصحي ومحمود رياض مراسل رياضي شاب رئيس بوابة الخميس الإلكترونية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

    وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 1632 شخص.

    AZERTAG.AZ :378 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد في مصر
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