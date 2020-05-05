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    زلزال قوي في طوكيو

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    طوكيو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر شمال شرق اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

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