عدد المصابين بكورونا في يبلغ 155 ألف و370 شخص في روسيا

موسكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 10 آلاف و102 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى إلى 155 ألف و370 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن 1451 شخص فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب هذا المرض وصل عدد المتعافين إلى 19 الفا و865 شخص.

تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.