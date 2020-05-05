  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    عدد المصابين بكورونا في يبلغ 155 ألف و370 شخص في روسيا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٢٩]

    موسكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 10 آلاف و102 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى إلى 155 ألف و370 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج أن 1451 شخص فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب هذا المرض وصل عدد المتعافين إلى 19 الفا و865 شخص.

    تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا في يبلغ 155 ألف و370 شخص في روسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 230 شخص في طاجكستان
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]
    البنك الإسلامي للتنمية يمنح قروضاً لإيران
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
    الحكومة الأسترالية ستخصص 450 مليون دولار لتطوير لقاح فيروس الكارونا
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    زلزال قوي في طوكيو
    عدد المصابين بكورونا في يبلغ 155 ألف و370 شخص في روسيا