الحكومة الأسترالية ستخصص 450 مليون دولار لتطوير لقاح فيروس الكارونا

طوكيو، 5 مايو ، أذرتاج

ستخصص الحكومة الأسترالية 450 مليون دولار لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات التاجية، بالإضافة إلى أدوات التشخيص.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه ورد هذا في البيان الصادر من رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وقال رئيس الوزراء "إن أستراليا ستقدم 352 مليون دولار أسترالي (حوالي 230.3 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المكافحة العالمية ضد COVID-19 وإيجاد لقاح. كما سنقدم 15 مليون دولار أسترالي (9.8 مليون دولار أمريكي) للتحالف العالمي للابتكار في الاستعداد للوباء (CEPI) وصندوق التشخيص المبتكرة (FIND) لتوفير أدوات تشخيصية جديدة ".

في نفس الوقت ذكر موريسون أن الحكومة الأسترالية تنوي تخصيص 337 مليون دولار أسترالي (220.2 مليون دولار) للمنظمات البحثية في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج من الإصابة بفيروس الكارونا.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لأحدث البيانات، تم تسجيل ما مجموعه 6849 حالة من الإصابة بفيروس الكارونا في أستراليا. في الوقت الحاضر، يتلقى 70 شخصاً علاجاً بسبب الفيروس في مستشفيات الدولة و824 شخصاً يتلقون علاجاً في العيادات. تعافى ما مجموعه 5859 شخصاً وتوفي 96 شخصاً.