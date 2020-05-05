إلقاء القرعة بطولة الشطرنج على الإنترنت لكأس الأمم

باكو، 5 مايو، أذرتاج

يوم 4 مايو ألقيت القرعة لكأس الأمم على الإنترنت في لعبة الشطرنج والذي سيتنافس فيه الغروسمايستر الأذربيجاني تيمور رجبوف.

تفيد أذرتاج استناداً إلى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للشطرنج(FIDE) ، أنه تم تحديد الفرق التي ستتنافس في الجولة الأولى من البطولة عبر الإنترنت.

سيواجه المنتخب العالمي الذي يضم أيضاً لاعب الشطرنج تيمور رجابوف المنتخب الصيني في الجولة الأولى في 5 مايو. وتضم قائمة FIDE أيضاً على رضا فيروزجا من إيران وباسم أمين من مصر وماريا موزيتشوك من أوكرانيا، بالإضافة إلى لاعبي الاحتياط خورخي كوري من بيرو ودينارا ساداكاسوفا من كازاخستان. سيكون رئيس FIDE أركادي دفوركوفيتش قائدا للمنتخب.

وفي المباريات الأخرى سيتنافسون المنتخبات الأوروبية والروسية والهندية والأمريكية. في الجولة الثانية، سيلعب المنتخب العالمي مع الهند وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا والصين. من الجدير بالذكر أن صندوق الجوائز للمسابقة بمشاركة 6 فرق هو 180 ألف دولار.

ستقام مرحلة الفرق من المسابقة في 5-9 مايو والمرحلة النهائية في 10 مايو.