رويترز: قد تستأنف بطولة كرة القدم الالمانية في 15 مايو

باكو، 5 مايو (أذرتاج).

قد تُستأنف بطولة كرة القدم الألمانية في 15 مايو بعد إضعاف الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الدولة بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد حسبما افاده رويترز.

وبحسب المصدر، ستنقش مسألة استئناف البطولة الى جانب القضايا الأخرى يوم الأربعاء خلال مؤتمر عبر الانترنت بحضور المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الاراضي الاتحادية الألمانية. في حالة استئناف مباريات البطولة ستقام تحت رقابة صارمة وبدون حضور المتفرجين.

تم تعليق بطولة ألمانيا في 13 مارس. اما البطولة الأوروبية الوحيدة التي تُقام مبارياتها حاليًا هي بطولة بيلاروس.

تم تسجيل اول حالة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد في نهاية عام 2019 في وسط الصين وانتشرت لاحقًا إلى معظم البلدان. في 11 مارس اعترفت منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة. وفقا لأحدث البيانات، أصيب أكثر من 3.5 مليون شخص في العالم بهذا الفيروس، وتم تسجيل أكثر من 240 ألف حالة وفاة عبر العالم. في ألمانيا تم تسجيل أكثر من 166 ألف حالة إصابة وحوالي 7 آلاف حالة وفاة.