  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    السفير الاوزبكي الجديد يسلم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]

    باكو، 5 مايو (أذرتاج).

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف اليوم السفير الاوزبكي المعين بهرام اشرفخانوف لدى اذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للوزارة ان السفير بهرام اشرفخانوف سلم نسخة من اوراق اعتماد الى الوزير محمدياروف.

    هنأه الوزير إلمار محمدياروف بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في اذربيجان متمنيا له النجاحات في نشاطه الدبلوماسي.

    ناقش الطرفان في اللقاء سبل تطوير العلاقات والتعاون بين اذربيجان واوزبكستان، لا سيما في مجالات التجارة والنقل.

    اشار الطرفان الى ضرورة التعاون والتضامن بين البلدان في ظل مكافحة الجائحة الحالية واجريا تبادل الآراء حول تنفيذ الفعاليات من اجندة التعاون في فترة ما بعد الوباء.

    كما ناقش الطرفان التعاون في اطار المنظمات الدولية والمسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :السفير الاوزبكي الجديد يسلم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
    لمجلس الوطني يعقد اجتماعا عاما
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٠١]
    الخارجية الأذربيجانية: موقفنا من تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني واضح ولن يتغير
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٠:٤٦]
    عالمة السياسة المصرية: إن القمة التي عقدت بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني مهمة للغاية من حيث التضامن في مكافحة جائحة فيروس الكارونا
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٠]
    مناقشة إجراءات الاجتماعات عن بعد في الاجتماع القادم لمكتب الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروربي