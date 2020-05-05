السفير الاوزبكي الجديد يسلم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية

باكو، 5 مايو (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف اليوم السفير الاوزبكي المعين بهرام اشرفخانوف لدى اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للوزارة ان السفير بهرام اشرفخانوف سلم نسخة من اوراق اعتماد الى الوزير محمدياروف.

هنأه الوزير إلمار محمدياروف بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في اذربيجان متمنيا له النجاحات في نشاطه الدبلوماسي.

ناقش الطرفان في اللقاء سبل تطوير العلاقات والتعاون بين اذربيجان واوزبكستان، لا سيما في مجالات التجارة والنقل.

اشار الطرفان الى ضرورة التعاون والتضامن بين البلدان في ظل مكافحة الجائحة الحالية واجريا تبادل الآراء حول تنفيذ الفعاليات من اجندة التعاون في فترة ما بعد الوباء.

كما ناقش الطرفان التعاون في اطار المنظمات الدولية والمسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.