البنك الإسلامي للتنمية يمنح قروضاً لإيران

طهران، 5 مايو، أذرتاج

خصص البنك الإسلامي للتنمية قروضاً بقيمة 23 مليون يورو لإيران لمواصلة مكافحة فيروس الكارونا.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن وزارة المالية الإيرانية أكدت هذه المعلومات في بيانها. وقال نائب مدير جامعة طهران الطبية محمود بيكديلي إن الأموال ستستخدم لشراء معدات طبية حديثة لمستشفى "شريعتي". يعتبر هذا المستشفى أكبر مؤسسة طبية في إيران. وقد اهتم ممثل البنك مراراً وتكراراً بسير بناء المستشفى وأكد أنه يفي بالمعايير الحديثة.

وقال محمود بيكديلي إن مستشفى "شريعتي" سيتم تشغيله في مارس من العام المقبل.

كما تقدمت إيران بطلب للحصول على قرض قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن الصندوق قال إنه يحتاج إلى وقت لتقييم طلب إيران. ومع ذلك، أثار بيان الصندوق هذا استياء في إيران. واشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية إلى إن الصندوق يتعرض لضغوط لعدم تقديم قروض لإيران. وتؤكد وسائل الإعلام الإيرانية أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على صندوق النقد الدولي لتحول دون منح القروض لطهران.