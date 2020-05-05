وفد من قيادة الدفاع يتابعون القدرات القتالية للجيش في منطقة التماس

باكو، 5 مايو (أذرتاج).

بتوجيه من رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف سافر مساعد الرئيس، رئيس إدارة الشؤون العسكرية في الديوان الرئاسي لجمهورية أذربيجان والجنرال محرم علييف، ووزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف وكبار الموظفين في الوزارة الى وحدات الجيش الاذربيجاني في منطقة التماس للتفتيش الميداني للاستعداد القتالي للجيش.

وكما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ، بعد مراجعة الظروف المهيأة في الوحدات العسكرية للعسكريين، تم تفتيش مختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية المتاحة في الوحدات العسكرية.

بعد زيارة مبنى الصالة الرياضية الذي بني على أراضي إحدى الوحدات العسكرية، شاهد الجنرال م.علييف والفريق اول ذ.حسنوف سير تدريب الطواقم على أجهزة محاكاة تدريب الدبابات ومركبات قتال المشاة.

وبأمر من وزير الدفاع اخذت معدات عسكرية مواقعها العسكرية بنجاح.