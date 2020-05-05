تركيب مستشفى جاهزة في كنجة بسعة 200 سرير لعلاج المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

كنجة، 5 مايو ، أذرتاج

تنفيذا لمرسوم صدر عن الرئيس إلهام علييف بهدف المزيد من تعزيز محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد طفق بناء مستشفيات جاهزة ويجري بناء احداها في كنجة.

وتركب المستشفى الجاهزة على مساحة 2700 متر مربع قرب مستشفى الامراض المعدية بالمدينة وتتألف من 3 وحدات بسعة 200 سرير لمعالجة المصابين بالعدوى.

وتمد الى المساحة بجانب اعمال البناء والانشاء خطوط المياه والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

ومن المخطط استكمال جميع الاعمال في المستشفى الجاهزة المركبة لضمان معالجة فاعلة للاشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال مدة 45 يوما.