مدينة شيان الصينية ترسل مساعدات من وسائل طبية إلى سومقاييت للمساهمة في مكافحة الوباء

باكو، 5 مايو، أطرابه رضاييفا، أذرتاج

يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية أذربيجان لدعم مكافحة جائحة فيروس الكارونا (COVID-19). في الآونة الأخيرة ، أرسلت مدينة شيان المعونات الإنسانية المكونة من وسائل طبية إلى سومقاييت التي لها علاقات أخوية بالمدينة الصينية، لدعم مكافحة وباء COVID-19.

أبلغت السفارة الأذربيجانية في الصين وكالة أذرتاج أنه تم إرسال المعونات الطبية المؤلفة من 100 ألف قناع طبي للوقاية اليومية و10 ألاف قناع طبي N95 و10 ألاف مجموعة لفحص فيروسCOVID-19 و5 ألاف لباس وقائي و5 الاف نظارة وقائية وجهاز للتنفس الصناعي والجهاز المختبري لتحديد الحمض النووي لفيروس الكارونا و100 جهاز لقياس الحرارة عن بعد بالأشعة تحت الحمراء. وقد تسلمت السلطة التنفيذية لمدينة سومقاييت المساعدة بالفعل.

سيتم توزيع المساعدات الإنسانية على المرافق الطبية في المدينة لاستخدامها في محاربة لفيروس الكارونا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 يوليو 2019، تم توقيع مذكرة التفاهم بين سومقاييت وشيان بشأن إقامة علاقات ودية. في فبراير من هذا العام، أثناء تفشي جائحة COVID-19 في الصين، أرسلت سومقاييت مساعدة طبية إلى مدينة شيان. في الوقت الحاضر، تم تسليم المساعدات الإنسانية إلى سومقاييت من قبل مدينة شيان. هذه المساعدة المتبادلة هي أوضح مؤشر على التعاون بين المدينتين بما في ذلك الصداقة بين الشعبين.