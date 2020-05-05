دوشانبي، 5 مايو / أيار، (أذرتاج) بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان 230 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الطاجيكية أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن بلغ 246 شخص وفقد 3 أشخاص حياتهم.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 230 شخص في طاجكستان

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