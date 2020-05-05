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    بيوت جديدة للعزاء تبنى بمحافظة كنكرلي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]

    كنكرلي، 5 مايو ، أذرتاج 

    تخصص اهمية بالغة لحماية القيم الدينية الاخلاقية وبناء مساجد وبيوت جديدة للعزاء في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتواصل هذه الاعمال بمحافظة كنكرلي ايضا.

    أفادت أذرتاج ان اعمال بناء بيت للعزاء انطلقت في اوائل شهر ابريل بقرية بويوك دوز للمحافظة وخصصت مساحة ارض لذلك من قبل الدولة واعد مشروع.

    ويحوي بيت العزاء المشيد بسعة 200 مقعد صالتين مختلفتين للرجال والنساء وغرفة العبادة والمطبخ وسائر الغرف الخدمية.

    وتسخير بيت العزاء الجديد يمكن السكان من تنظيم حفلات التأبين براحة والقضاء على طروء نفقات اضافية.

    وحاليا يجري بناء بيت العزاء بقرية شاه تاختي للنساء فيما تواصل اعمال بناء بيوت العزاء في قصبة قيفراق وقرى قراباغلار وجالخان قلعة وقابيللي وخوك.

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