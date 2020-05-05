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    مقر العمليات: استئناف فعالية مترو باكو متوقف على خط تطورات بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]

    باكو، 5 مايو ، أذرتاج 

    استئناف فعاليات مترو انفاق باكو متوقف على خط تطورات بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وسيتخذ قرار بهذا الصدد بناء على اوضاع المرض السائدة الى يوم 11 مايو.

    أفادت أذرتاج عن ابراهيم محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء الاذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر العمليات ان الاحصاءات اذا مالت الى يوم 11 مايو الى الجانب الايجابي سينظر كذلك في مسألة السماح للمواطنين متجاوزة اعمارهم عن 65 سنة بالخروج من المساكن.

    AZERTAG.AZ : مقر العمليات: استئناف فعالية مترو باكو متوقف على خط تطورات بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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