"الخارجية": أرسلت جثة مواطننا الذي قتل نتيجة حادثة مسلحة في بحر الخزر إلى أذربيجان

باكو، 5 مايو، أذرتاج

أرسلت جثمان قهرمان إبراهيموف الذي فارق حياته نتيجة لجوء أفراد مفرزة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في بحر الخزر في 30 أبريل من هذا العام إلى استخدام الأسلحة النارية لتوقيف مواطنين أذربيجانيين في منطقة مانغيستاو الكازاخستانية على متن سفينة تابعة لجهاز حرس الحدود لتسليمها إلى الجانب الأذربيجاني.

تنقل وكالة أذرتاج هذا النبأ استناداً إلى المكتب الصحفي بوزارة الخارجية.

تم تسليم جثة مواطننا إلى السفينة العسكرية التابعة لدائرة الحدود لجمهورية أذربيجان اليوم في منطقة المياه العامة في بحر الخزر. بعد إحضار الجثة إلى أراضي أذربيجان تسلم إلى عائلة المواطن.

ونود أن نشير إلى أنه في المذكرة الواردة إلى الوزارة الاذربيجانية تعرب وزارة خارجية جمهورية كازاخستان عن تعازيها لأسرة المواطن الأذربيجاني قهرمان إبراهيموف الذي فقد حياته في الحادث مؤكدة على التحقيق المفصل والموضوعي في ملابسات الحادث المذكور وإبلاغ الجانب الأذربيجاني عن النتائج.