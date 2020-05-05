الصين تشغل خط سكة الحديد الجديد لنقل البضائع إلى أوروبا

باكو، 5 مايو، أذرتاج

تم إطلاق خط السكة الحديد الصيني الأوروبي في 4 مايو.

تفيد أذرتاج أن طول الطريق الذي يربط مدينة ييوو الصينية والعاصمة الليتوانية فيلنيوس يبلغ 10 آلاف و146 كيلومتراً. يمر الطريق عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروس. سيتم نقل البضائع من فيلنيوس إلى 36 دولة أوروبية أخرى، بما في ذلك إسبانيا والدنمارك وسويسرا وفرنسا.

ان فتح الخط الجديد دشن قناة جديدة لنقل البريد في ايام الجائحة. في المستقبل، من المتوقع أن يتم تشغيل الرحلات على هذا المسار مرة واحدة في الأسبوع.

في الوقت الحاضر، تتصل مدينة ييوو الصينية بـ 37 دولة ومنطقة عبر أوراسيا بواسطة 12 طريق للشحن. وتؤكد أحدث الإحصاءات، أنه تم إرسال 133 قطاراً للشحن إلى أوروبا من هذه المدينة خلال هذا العام. حملت هذه القطارات 11 ألف حاوية عادية وهذا ما يزيد بنسبة 44 % عن نفس الفترة من العام الماضي.