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    بريطانيا العظمى: اختبار الجهاز المحمول لمنع تفشي فيروس الكارونا في جزيرة وايت

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٢٤]

    لندن، 5 مايو، أذرتاج

    يتم اختبار الهاتف المحمول الذي من المقرر أن تستخدمه خدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لمنع تفشي فيروس الكارونا في جزيرة وايت التي هي أكبر جزيرة في البلاد.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه في حالة نجاح الاختبار الأولي، يمكن استخدام هذا الجهاز على الصعيد الوطني في غضون أسابيع قليلة.

    الغرض من الجهاز المحمول هو تحديد الأشخاص المصابين بفيروس الكارونا دون معرفة ذلك وتحديد الأشخاص الذين تماسّوهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

    قد يؤدي تطبيق الجهاز المحمول أيضاً إلى تخفيف قواعد الحجر الصحي للحكومة في الأيام القادمة.

    AZERTAG.AZ : بريطانيا العظمى: اختبار الجهاز المحمول لمنع تفشي فيروس الكارونا في جزيرة وايت
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    بريطانيا العظمى: اختبار الجهاز المحمول لمنع تفشي فيروس الكارونا في جزيرة وايت