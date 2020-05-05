حفر بئر جديد في حقل "أوميد" لمكثفات الغاز

باكو، 5 مايو، أذرتاج

في 5 مايو، قام رئيس شركة سوكار (SOCAR) رونق عبد اللهيف بزيارة منصة " أوميد-1" في حقل "أوميد" لمكثفات الغاز وتفقد أعمال الإصلاح وإعادة الإعمار التي تم تنفيذها هناك، وبدأ حفر بئر جديد.

وأبلغت شركة سوكار وكالة أذرتاج أنه تم إبلاغ رئيس الشركة أعمال الإصلاح التي أجريت في موقع الإنتاج. وأشير إلى أنه سيتم حفر بئرين إضافيين في منصة "أوميد-1" لتسريع الإنتاج في حقل "أوميد". وأعيد بناء المنصة بغية حفر آبار جديدة وتمت زيادة الطاقة الإنتاجية ومن المقرر أن يزيد إنتاج الغاز من 2.4 مليون متر مكعب إلى 6.6 مليون متر مكعب في اليوم. تم تركيب أنظمة مكافحة الحرائق الآلية والتحكم الرقمي والمراقبة بالفيديو وتشغيلها على المنصة لتوفير الإجراءات الأمنية.

بدأ حفر بئر الإنتاج الجديد على منصة أوميد-1" بمشاركة رئيس شركة سوكار. من المتوقع أن يبلغ عمق البئر 6 آلاف و 270 متراً وأن يبلغ الإنتاج 1.5-2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. بعد تشغيل البئر يتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز من حقل أوميد من 3-3.5 مليون متر مكعب في اليوم إلى 4.5-5 مليون متر مكعب. تم تنفيذ تصميم البئر الجديد من قبل معهد مشروع أبحاث النفط والغاز التابع لشركة سوكار، وتم الاتفاق مع شركة الهندسة البريطانية المعروفة نورويل (Norwell). بدأت الاستعدادات لحفر البئر في مايو 2019. وللمرة الأولى، ستقوم شركة العمليات Umid Babek Operation Company ((UBOC بإدارة عملية الحفر بأكملها.

يقع "أوميد" الذي هو أول حقل تم اكتشافه بالموارد الداخلية لأذربيجان في عام 2010 في عهد استقلالها في بحر الخزر على بعد 40 كيلومتراً جنوب باكو. تم استخراج إجمالي 3.4 مليارات متر مكعب من الغاز و540 ألف طن من المكثفات في حقل مكثفات الغاز والذي تم إطلاقه في عام 2012. في الوقت الحاضر، يجري تشغيل 3 آبار من منصة واحدة في الحقل.

من المقرر تركيب منصة أخرى (" أوميد-2") في حقل "أوميد" في الفترات القادمة لإجراء عمليات الحفر الاستكشافية في هيكل "بابك" (Babek) المجاور. وكما سيتم بناء محطة "داشجيل -2 " ( Dashgil-2) بسعة يومية تبلغ 24 مليون متر مكعب من أجل المعالجة الأولية للغاز والمكثفات لاستخراجها من كتلة " وميد - بابك". سيتم نقل المنتجات إلى المحطة عبر خط أنابيب بحري. يجري حالياً بناء المحطة التي بدأت في سبتمبر 2019. في المستقبل، سيتم نقل المنتجات التي سيتم استخراجها من بئر الاستكشاف ليتم حفره في هيكل "بابك" عبر خط الأنابيب إلى منصة "أوميد-1" ومن هناك عبر الغواصة إلى محطة "داشجيل -2".