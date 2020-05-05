"طبيب": على الركاب الذين يستخدمون سيارات الأجرة داخل المدينة أن يجلسوا في المقاعد الخلفية فقط خلال فترة الحجر الصحي

باكو، 5 مايو، أذرتاج

من أجل ضمان استمرارية نقل الركاب من المهم جداً تهيئة الظروف المناسبة لتوزيع المهام وتنفيذها في مكان العمل وفي المنزل. يجب توجيه انتباه الموظفين إلى المعلومات المتعلقة بتدابير النظافة الشخصية. يجب أن يتم تزويد الموظفين بانتظام بمعدات واقية ومطهرات (محلول أو مطهّر يحتوي على 70 % من الكحول) من قبل صاحب العمل. يجب توفير معلومات عن منع تفشي العدوى والمواد التعليمية للركاب من خلال اللوحات الإلكترونية والأجهزة اللوحية المركبة في السيارات.

تفيد أذرتاج أن هذه المعلومات وردت في المبادئ التوجيهية التي أعدتها جمعية إدارة الوحدات الطبية الإقليمية "طبيب" (TEBİB) للوقاية من الإصابة بفيروس الكارونا (COVID-19) في وسائل النقل العام.

وأشير إلى أنه يجب وضع مواد الدعاية التعليمية في مواقف السيارات ومنصات النقل والمركبات تحت الأرضية والملصقات وشاشات الفيديو التي تشجع المشاة على استخدام وسائل النقل بأقل قدر ممكن. يجب على الركاب ارتداء أقنعة طبية أمام مكاتب التذاكر ومحطات الدفع وأثناء انتظار السيارة ومغادرتها وعند دخول محطات المترو وفي نقاط انتظار المركبات - على الأرض وعلى المنصات وما إلى ذلك للحفاظ على المسافة. يجب وضع العلامات المناسبة. يجب تركيب أقسام شفافة في المركبات في حالة عدم وجود الكابينة لتقليل التماس المباشر بين الركاب والسائق. يمكن ركاب سيارات الأجرة في المدينة الجلوس في المقاعد الخلفية فقط. يجب فصل سائق التاكسي والمقاعد الخلفية بأقسام شفافة محكمة الإغلاق. يجب تغيير الهواء داخل جميع مركبات النقل العام، بما في ذلك سيارات الأجرة بشكل منتظم وتطهيرها أثناء فترات الراحة. لا ينبغي للسائقين أن يجتمعوا ويتلقوا تعليمات للحفاظ على المسافة الاجتماعية بينهم. يجب تقليل الاتصال بين السائقين.

توفر الإرشادات المنهجية أيضاً معلومات حول الأقسام التي تحتاج إلى تطهير في وسائل النقل العام والمطهرات الموصى بها. هذه هي:

• ممرات المشاة عند المداخل والمخارج (محلول الكلور أو غيره) ؛ • الأبواب ومقابض الأبواب (محلول كحولي أو غيره) ؛ • مقابض (محلول كحولي أو غيره) ؛ • الأرضيات / المنصات (محلول الكلور أو غيره) ؛ • محطات الدفع (محلول الكحول أو غيره) ؛ • السلالم المتحركة ومقابضها (محلول كحولي أو غيره) ؛ • نوافذ النقل العام (محلول كحولي أو غيره).