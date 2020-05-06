شرطة المرور: تغريم 48 ألفا و 386 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 6 مايو ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول عدد المشاركين في حركة المرور المجلوبين الى المسؤولية الادارية لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص ضمن الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة على نطاق البلد.

افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 48 ألفا و 386 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.