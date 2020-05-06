الوزير: يوصل عدد فرص عمل عامة الى 90 الف هذا العام

باكو، 6 مايو ، أذرتاج

قال ساحل بابايف وزير العمل والضمان الاجتماعي في تصريح له إن التدابير المستمرة تتخذ ومشاريع جديدة تنفذ من اجل زيادة مستوى عمالة الاهالي في البلد تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف. ونتيجة التدابير المحققة في هذا المجال سيوصل عدد فرص عمل عامة مأجورة هذا العام الى 90 الف من 38 الف.

واضاف الوزير أن 23 الف شخص اضافي جلبوا الى تلك الاعمال من خلال مركز دوست للعمل والتوظيف الى الآن وفي الوقت الحاضر يعمل 61 الف شخص لدى فرص عمل عامة مأجورة بعقود العمل.

كما اشار الوزير الى أن اعمال بناء مشروعات صغيرة لـ12 الف عائلة على الاقل هذا العام ضمن برمانج التوظيف الذاتي مفيدا أن مشروعا مشتركا مع البنك الدولي سينفذ في هذا المجال وينوقع المشروع ضمان التوظيف الذاتي لـ 5 الاف عائلة سنويا. ويقدم دعم لخروج العاطلين عن العمل وذوي الاعاقة الى الاعمال والتجارة مع مؤسسة حيدر علييف والبرنامج الانمائي الاممي.