استئناف الرحلات الجوية الداخلية في إيران

طهران، 6 مايو، أذرتاج

على الرغم من تكثيف إجراءات مكافحة فيروس الكارونا في إيران، لا يزال يستمر حدوث الإصابات والوفيات.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه جاء هذا في البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في المؤتمر الصحفي اليومي. وقال المتحدث إن عدد المصابين بالفيروس حالياً وصل إلى 99970 وبلغ عدد الوفيات 6340. وفي الوقت نفسه، تعافى 80475 شخصاً.

تم إطلاق الرحلات الداخلية في إيران اعتباراً من اليوم (6 مايو). سيخضع المسافرون لاختبار خاص في غضون 15 دقيقة عند الوصول إلى المطار. عند العثور على الفيروس فيهم سيتم نقلهم على الفور إلى المستشفى من قبل فريق الأطباء المناوبين. إذا لم يتم اكتشاف الفيروس، يمكن أن يواصلوا رحلتهم. يجب ارتداء الأقنعة الطبية في المطار وعلى متن الطائرة. لم تقطع إيران الاتصالات الجوية مع الأردن وقطر. تستمر الرحلات إلى هذه الدول من مطار الإمام الخميني في طهران.

وقال ، مدير شركة "بيشتاز تيب" الإيرانية للابتكارات يشار فروخزاده إن نظام الفحص الذي تنتجه الشركة للكشف عن فيروس الكارونا يتم تصديره بالفعل إلى دول أوروبية. أولاً، تم إرسال 40 ألف نظام للفحص إلى ألمانيا. كما طالبت بولندا وتركيا والدول الأخرى من الشركة بتصدير نظام الفحص هذا.