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    إصابة 67 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 28 شخصا في أذربيجان

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٢٩]

    باكو، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 67 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 28 شخصا بالعلاج وترخصوا.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إنه توفي المواطنين من مواليد عامي 1958 و1969 الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية.

    أصيب 2127 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1536 مصاب بالعلاج وتوفي 28 شخصا ويستمر علاج 563 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 24 مصابا منهم حرجة و33 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

     

    AZERTAG.AZ :إصابة 67 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 28 شخصا في أذربيجان
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