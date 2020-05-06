  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا الى 6277 شخص في إيران

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    طهران، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور ان حصيلة الضحايا في البلاد ارتفعت إلى 6277 شخص. بلغت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد 98647 شخص.

    تعافى 79 الفا و397 مصاب تمام وترخصوا.

     

    AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا الى 6277 شخص في إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:١٩]
    اوكرانيا لا تخطط استئناف الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية الصيف
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
    وزيرة الثقافة الروسية مصابة بفيروس كورونا المستجد
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في مولدوفا
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
    إصابة 21501 شخص بفيروس كورونا في باكستان
    ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا الى 6277 شخص في إيران