طهران، 5 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور ان حصيلة الضحايا في البلاد ارتفعت إلى 6277 شخص. بلغت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد 98647 شخص. تعافى 79 الفا و397 مصاب تمام وترخصوا.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا الى 6277 شخص في إيران

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده