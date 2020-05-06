زلزال يضرب اليابان
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٠٥]
طوكيو، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة جيبا اليابانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 1:57 بالتوقيت المحلي على عمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.
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