  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال يضرب اليابان

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٠٥‎]

    طوكيو، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة جيبا اليابانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 1:57 بالتوقيت المحلي على عمق 70 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب اليابان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:١٩]
    اوكرانيا لا تخطط استئناف الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية الصيف
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
    وزيرة الثقافة الروسية مصابة بفيروس كورونا المستجد
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في مولدوفا
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
    إصابة 21501 شخص بفيروس كورونا في باكستان
    زلزال يضرب اليابان