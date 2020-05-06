طشقند، 6 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان بـ2217 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 1501 شخص تعافوا حتى الآن. من الجدير بالذكر أن 706 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة و10 مرضى في حالة حرجة وتوفي 10 أشخاص. يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 10 مايو الحالي.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين ب"كووبد-19" في أوزباكستان بلغ 2217 شخص

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