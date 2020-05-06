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    إصابة 871 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠١]

    بشكيك، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 871 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 200 موظف.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 12 شخصا.

    وتعافى من المرض 611 مصاب وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :إصابة 871 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان
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