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    اليوفا: بدء عملية ردّ قيمة التذاكر لألعاب يورو 2020

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 6 مايو، أذرتاج

    اعتباراً من 5 مايو، يمكن للهواة استرداد المبالغ مقابل تذاكر بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

    تفيد أذرتاج هذا نقلاً عن بيان المكتب الصحفي للاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA).

    يمكن إتمام الإجراءات ذات الصلة من خلال بوابة الاتحاد الأوروبي الرسمية على الانترنت. يمكن أيضاً استخدام التذاكر التي تم شراؤها سابقاً في ألعاب البطولة المقرر إجراؤها في عام 2021.

    وتجدر الإشارة إلى أن مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2020 كانت من المقرر إجراؤها من 12 يونيو إلى 12 يوليو. ومع ذلك، بسبب جائحة فيروس الكارونا تم تأجيل البطولة إلى صيف عام 2021.

    ستقام البطولة في 12 مدينة، بما في ذلك باكو.

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    اليوفا: بدء عملية ردّ قيمة التذاكر لألعاب يورو 2020