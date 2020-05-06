  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    إصابة 21501 شخص بفيروس كورونا في باكستان

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    إسلام آباد، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان الى 21 ألفا و501 شخص.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 8103 شخص في ولاية البنجاب اصيب بهذا الفيروس. معظم الإصابات بالفيروس التاجي داخل البلاد في هذه الولاية. تم الكشف عن الفيروس في 7882 شخص في السند و3288 في خيبر بختونخوا و1321 في بلوشستان و464 في اسلام اباد.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 486 شخص. وتعافى من المرض 5782 مصاب وترخصوا حتى الآن.

     

    AZERTAG.AZ :إصابة 21501 شخص بفيروس كورونا في باكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:١٩]
    اوكرانيا لا تخطط استئناف الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية الصيف
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
    وزيرة الثقافة الروسية مصابة بفيروس كورونا المستجد
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في مولدوفا
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
    إصابة 871 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان
    إصابة 21501 شخص بفيروس كورونا في باكستان