إصابة 21501 شخص بفيروس كورونا في باكستان

إسلام آباد، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان الى 21 ألفا و501 شخص.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 8103 شخص في ولاية البنجاب اصيب بهذا الفيروس. معظم الإصابات بالفيروس التاجي داخل البلاد في هذه الولاية. تم الكشف عن الفيروس في 7882 شخص في السند و3288 في خيبر بختونخوا و1321 في بلوشستان و464 في اسلام اباد.

توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 486 شخص. وتعافى من المرض 5782 مصاب وترخصوا حتى الآن.