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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في مولدوفا

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]

    كيشيناو، 6 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 140 شخص.

    قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 4363 مصاب ومنهم 227 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و439 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 1658 شخص.

    واجريت جهات معنية في البلد 21 ألف فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في مولدوفا
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