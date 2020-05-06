باكو، 6 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 6 مايو اليوم عزل محافظ إيميشلي. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على عزل وليام فرح علي حاجييف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة إيميشلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزل محافظ إيميشلي عن المنصب

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