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    287 شخص اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال فترة 27 ابريل – 3 مايو

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]

    باكو، 6 مايو ، أذرتاج 

    اصيب 287 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال الفترة ما بين 27 ابريل و3 مايو وتعافى 302 مصاب وتوفي 4 مصابين.

    أفادت أذرتاج عن زؤور علييف رئيس مجلس ادارة الوكالة الحكومية للتأمين الطبي قوله في مؤتمر صحفي منعقد لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم إن اكثر حالات الوفيات مسجلة لدى المصابين متراوحة اعمارهم بين 60-69 عاما وذلك يشكل حوالي 43 في المائة من وفيات عامة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :287 شخص اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال فترة 27 ابريل – 3 مايو
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