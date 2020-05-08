تبيليسي، 8 مايو ، أذرتاج تعلن جورجيا عن افتتاح السياحة المحلية ابتداء من 15 يونيو. قال جيورجي قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي في اجتماع منعقد في 7 مايو إن السياحة الداخلية في البلد تفتتح في 15 يونيو والسياحة الدولية في 1 يوليو. واضاف أن الحكومة لها خطة خاصة بهذا المجال. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : جورجيا تستقبل السياح الاجانب من يوليو

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