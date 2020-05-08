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    جورجيا تستقبل السياح الاجانب من يوليو

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٩]

    تبيليسي، 8 مايو ، أذرتاج 

    تعلن جورجيا عن افتتاح السياحة المحلية ابتداء من 15 يونيو.

    قال جيورجي قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي في اجتماع منعقد في 7 مايو إن السياحة الداخلية في البلد تفتتح في 15 يونيو والسياحة الدولية في 1 يوليو.

    واضاف أن الحكومة لها خطة خاصة بهذا المجال.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ : جورجيا تستقبل السياح الاجانب من يوليو
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