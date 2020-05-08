جورجيا تستقبل السياح الاجانب من يوليو
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٣٩]
تبيليسي، 8 مايو ، أذرتاج
تعلن جورجيا عن افتتاح السياحة المحلية ابتداء من 15 يونيو.
قال جيورجي قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي في اجتماع منعقد في 7 مايو إن السياحة الداخلية في البلد تفتتح في 15 يونيو والسياحة الدولية في 1 يوليو.
واضاف أن الحكومة لها خطة خاصة بهذا المجال.
عزيزوف مراسل أذرتاج
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