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    عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2314 شخص

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٩]

    طشقند، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان بـ2314 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 1656 شخص تعافوا حتى الآن.

    من الجدير بالذكر أن 648 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 10 أشخاص.

    يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 10 مايو الحالي.

    AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2314 شخص
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