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    شرطة المرور: تغريم 49435 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    باكو، 8 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 7 مايو الى 00.00 من 8 مايو اليوم عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 434 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 7 مايو الى 00.00 من 8 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 49435 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ : شرطة المرور: تغريم 49435 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
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