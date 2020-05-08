دوشانبي، 8 مايو / أيار، (أذرتاج) بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان 461 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الطاجيكية أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن بلغ 345 شخص وفقد 12 شخصا حياتهم.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 461 شخص في طاجكستان

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