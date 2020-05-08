موسكو، 8 مايو / أيار، (أذرتاج) تم تسجيل 10 آلاف و699 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في روسيا. أفادت وكالة أذرتاج أن 98 مصابا فقدوا حياتهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 1723 شخص. وتعافى 26 ألفا و608 مصاب تماما. تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا في يبلغ 10 آلاف و699 شخص في روسيا

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