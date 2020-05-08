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    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    تبيليسي، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 145 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 3029 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 43 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 1758 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ : زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا
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