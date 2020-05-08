لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال أبريل

باكو، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهرأبريل من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 356 مليون و862 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 69 مليونا و674 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 272 مليون و702 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 12 مليونا و475 ألف مانات وضريبة الطريق مليونين و9 آلاف مانات.