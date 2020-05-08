تجاوز عدد المصابين بكورونا 21 ألفا في بيلاروس
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
ميمسك، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)
تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 21 آلاف شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين بلغ 21 ألفا و101 شخص وتعافى 5 آلاف و484 مصاب وفقد 121 شخص حياتهم.
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