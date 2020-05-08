ميمسك، 8 مايو / أيار، (أذرتاج) تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 21 آلاف شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين بلغ 21 ألفا و101 شخص وتعافى 5 آلاف و484 مصاب وفقد 121 شخص حياتهم.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد المصابين بكورونا 21 ألفا في بيلاروس

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