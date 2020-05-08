75 حالة الاصابة الاخرى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 25 مصابا في أذربيجان

باكو، 8 مايو ، أذرتاج

سجلت 75 حالة الاصابة الاخرى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان وتعافى 25 مصابا وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد المصابين المسجل في البلد الى الحين بلغ 2279 مصابا وتعافى 1576 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 28 مصابا ويستمر علاج 675 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص. وتقدر احوال 28 مصابا منهم حرجة و39 مصابا متوسطة والباقين مستقرة.

واجري خلال المدة الماضية 181530 فحص طبي لاكتشاف حالة اصابة جديدة.