في تركيا تتواصل عملية تركيب أنظمة الصواريخ S-400

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تواصل تركيا عملية تركيب الأنظمة الدفاع الجوي S-400 والتي اشترتها من من روسيا.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وسائل الإعلام التركية أن البيان بهذا الشأن ورد من أمانة وزارة الصناعة الدفاعية. وأكد رئيس الأمانة إسماعيل ديمير أنه "تستمر عملية تركيب أنظمة الصواريخ S-400 المضادة للطائرات. وتم تشغيل بعض العناصر بالفعل". وفي رأيهه، فإن الشركات التركية والعسكريون الأتراك فقط سيتمكنون من الدخول إلى الأنظمة.

من الجدير بالذكر أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر عام 2017 على اتفاقية القرض بقيمة 2.5 مليار دولار لشراء أنظمة صواريخ S-400 Triumph المضادة للطائرات. تسبب الاتفاق في مشكلة دولية بين أنقرة وواشنطن. وطالبت الولايات المتحدة تركيا بتعليق الصفقة وشراء أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات أمريكية الصنع في المقابل. وبخلاف ذلك، قالت واشنطن إن مبيعات أحدث طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا ستتأخر أو تتوقف تماماً. تم تعليق مشاركتها في البرنامج بعد رفض أنقرة التراجع عن قرارها للشراء.

بدأ تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إلى تركيا في منتصف يوليو 2019.

تم إطلاق نظام S-400 Triumph المضاد للطائرات بعيد المدى في روسيا في عام 2007. وهي مصممة لتدمير الطائرات وصواريخ كروز، بما في ذلك الصواريخ البالستية متوسطة المدى وكذلك الأهداف الأرضية. يمكن لنظام صاروخ مضاد للطائرات أن يصيب هدفاً بمدى 400 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومتراً.

تركيا هي الدولة الثالثة بعد بيلاروس والصين التي تشتري أنظمة صواريخ Triumph المضادة للطائرات.